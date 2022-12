Estos son los 24 TALENTOS que avanzaron en 'Yo me llamo'

Peleas, discusiones y mucha exigencia, pueden ser tres calificativos para resumir la actitud de los jurados en esta fase del programa. Solo 24 talentos avanzaron a la siguiente ronda.

La versatilidad de géneros entre solistas y grupos que prometen

divertir a todos los televidentes y seguidores de 'Yo me llamo'.

En el camino se quedaron aquellos que no pudieron superar el miedo, que no lograron hacer una buena presentación. Algunos que habían descrestado en las audiciones 'bajaron el ritmo' y no lograron llegar al set con un buen nivel.

A medida que avanza el programa la exigencia del jurado será extrema. Al final, solo el mejor logrará llevarse los 500 millones de pesos y el reconocimiento de todo un país.

