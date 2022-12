Estos son todos los GANADORES de los Latin Grammy 2017

El aclamado ‘Despacito’, el tema en español más exitoso en décadas, del puertorriqueño Luis Fonsi , consiguió este jueves ubicarse con cuatro estatuillas a la cabeza de los ganadores de los Grammy Latino en Las Vegas.

El veterano salsero Rubén Blades consiguió el gramófono al álbum del año. También fueron galardonados Juanes , Shakira , Jorge Celedón , Residente, Lila Downs y Natalia Lafourcade, Rubén Blades y la gran revelación de la gala, el dominicano Vicente García.

Estos son los ganadores de las categorías más importantes:

Grabación del año

"Despacito", Luis Fonsi y Daddy Yankee

Álbum del año

"Salsa Big Band", de Rubén Blades y Roberto Delgado y su Orquesta

Canción del año

"Despacito", Luis Fonsi, Daddy Yankee y Erika Ender (compositores)

Mejor nuevo artista

Vicente García

Mejor álbum vocal pop contemporáneo

"El Dorado", Shakira

Mejor álbum vocal pop tradicional

"Salón, lágrimas y deseo", Lila Downs

Mejor fusión/interpretación urbana

"Despacito" (remix), Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

Mejor álbum de música urbana

"Residente", Residente

Mejor canción urbana

"Somos anormales", Residente

Mejor álbum de

"La gran oscilación", Diamante Eléctrico

Mejor álbum pop/rock

"Mis planes son amarte", Juanes

Mejor canción de rock

Empate:

"Déjala rodar", Diamante Eléctrico

"La noche", Andrés Calamaro

Mejor álbum de música alternativa

"Jei Beibi", Café Tacvba

Mejor canción alternativa

"Amárrame", Mon Laferte

Mejor álbum de salsa

"Salsa Big Band", Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum folklórico

"Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 1)", Natalia Lafourcade

Mejor álbum cantautor

"A la mar", Vicente García

Mejor álbum de cumbia/vallenato

"Ni un paso atrás", Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez

Mejor álbum tropical contemporáneo

"Bidimensional", Guaco

Mejor álbum tropical tradicional

"To Beny Moré with Love", Jon Secada con The Charlie Sepúlveda Big Band

Mejor álbum de fusión tropical

"Olga Tañón y punto", Olga Tañón

Mejor canción tropical

"Bachata en Kingston", Vicente García

Mejor álbum de música norteña (mexicana)

"Piénsalo", Los Palominos

Mejor video musical versión corta

"Despacito", Luis Fonsi y Daddy Yankee

