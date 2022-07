Evaluna lució particulares zapatos durante concierto de su esposo Camilo

Camilo Echeverry no ha dejado de sorprender con cada show que da en diferentes partes del mundo, por ese motivo el pasado 28 de julio el cantante se presentó en ‘Sold Out’ en Madrid, España, donde llevó diferentes invitados para que lo acompañaran en el escenario, entre ellos lo acompañó su esposa Evaluna.

En la presentación Camilo y Evaluna tuvieron su propio momento, en donde cantaron temas como ‘Por primera vez’ y ‘Machu Picchu’, emocionando a los fanáticos como suelen hacerlo cada vez que están juntos.

Publicidad

Al subir al escenario, Evaluna no solo sorprendió por acompañar a Camilo, sino que también llamó la atención por su look, pues usó unos zapatos bastante peculiares.

La cantante lució una camisa blanca con un corsé encima y una biker de color negro, pero sus zapatos fueron los que se llevaron todas las miradas, ya que eran unos cross en tacón de color verde prado, lanzadas al mercado hace más de un año.

La marca española al lanzar este tipo de calzado causó controversia, ya que el crocs tradicional tipo zueco fue fusionado con un tacón fino tipo stilettos con acabado plano.

Evaluna no dudó en unirse a la moda creando tendencia con un look único al hacer uso de los nuevos zapatos arriesgándose a lucir diferente, con un estilo relajado pero a su vez elegante con el diseño particular de estos zapatos.

Publicidad

Para muchas personas el calzado de esta colección primavera 2022 no fue de su agrado, ya que exponen que pasaron a otro nivel y perdieron el sentido de brindar comodidad.

Los comentarios ante los zapatos que usó Evaluna no dieron espera: “Para unos puede ser muy mañe y ordinario, para otros como ella no, cada quien con sus gustos”, “Para los gustos los colores, pero no encuentro coherencia en su diseño”, “Muy balenciaga y todo pero están peyes”, son algunos de los mensajes que escribieron los internautas.

Publicidad

Te puede interesar: