Experto tatuador habló del error que cometió Christian Nodal al tatuarse la cara

El reconocido cantante de música regional mexicana Christian Nodal, ha sido blanco de noticias en los últimos meses por su fallida relación con la bellísima cantante Belinda, su pleito con el cantante colombiano J Balvin, y su sorprendente apariencia, pues aunque el artista siempre ha afirmado que le apasionan los tatuajes, sus seguidores quedaron anonadados, con la cantidad que se realizó en su cara de la noche a la mañana.

Y aunque el cantante en diferentes ocasiones ha manifestado que poco le importa lo que digan sobre su apariencia, pues desde niño se sentía "diferente". En sus últimos conciertos, Nodal no sólo se ha disculpado por su forma de actuar, sino que también le ha pedido a su público empatía y respeto con respecto a su aspecto físico.

No obstante, los tatuajes que el mexicano se realizó en su cara, siguen siendo tema de conversación, y esta vez, fue René ZZ, quien es un experto tatuador de España , quien realizó un análisis muy detallado al respecto.

“No es recomendable tener 23 años y tener la cara como un cuadro como la tiene él, por muchas razones no se las recomiendo. Pero digo, Dios, me parece un Speedy González, me da la sensación que es un niño repelente”, dijo el hombre quien también manifestó que Nodal había cometido un gran error al tatuarse en honor a su exnovia Belinda.

Adicionalmente, el tatuador acotó: "Los tatuajes que tiene, madre mía. Un corazoncito aquí y tres puntos. Una bolsa con un símbolo de dólar supongo, una herradura y estos lettering… no se hagan esto arriba de la ceja, porque es como colocarte una ceja arriba de la ceja, no es una recomendación”.