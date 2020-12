Fabiola Calle afirmó que no podrá volver a cantar debido al COVID-19

Luego de ganarle la batalla al coronavirus , Fabiola Calle aseguró en una entrevista con BLU Radio que, debido a la pandemia, no podría volver a cantar.

Las secuelas de esta enfermedad, que ha producido más de 82 millones de contagios y 1.8 millones de muertos en el mundo , han afectado la voz de la hermanita calle que hace varios meses estuvo grave debido al COVID-19.

“Esto le deja a uno muchas secuelas. La voz me falla a ratos, quedo sin aire. Yo espero que esto se me vaya a pasar, porque a mí los médicos me dicen que es cuestión de tiempo, pero eso no queda uno bien. Yo todavía no puedo volver a cantar, porque yo creo que la vos me falla”, resaltó Fabiola.

Además, explicó que todo fue un milagro de Dios, pues hubo un momento donde la desconectaron y se fue por 3 minutos.

“Fue un milagro de Dios. Un milagro muy grande porque a mí me desconectaron y me fui como por 3 minutos. Gracias a los médicos y a nuestro señor que me sacaron adelante. Estuve pasando el túnel, pero mi Dios me devolvió”, comentó a la emisora.

La cantante aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores para que se tomen enserio el virus y se cuiden siguiendo las medidas de bioseguridad:

“Les pido que se cuiden. Esto sí mata, esto no es una gripita ni una bobada, no es ninguna bobada, esto es muy duro. Yo estuve muy grave, peleando con la muerte, pero mis hijos y mis nietos me devolvieron también porque soy muy apegada a ellos”, agregó la mujer.