Foto: Así lucía Tuti Vargas antes de operarse los SENOS

Cansada de los rumores sobre su cuerpo, Tuti Vargas compartió en YouTube un video donde explica cuántas cirugías se ha hecho.

Según la instagramer, solo ha intervenido sus senos. Hace cinco años, se hizo un aumento de busto y se atrevió a mostrar imágenes de cómo lucía antes de la operación.

Explicó que pese a estar conforme con ellas, tomó la decisión de hacerse esta cirugía para aumentar su autoestima: Creía que poniéndome bubbies me sentiría mejor, explicó.

Por otro lado, confesó que ha pensado en quitarse las prótesis para no sentir nada extraño en su cuerpo. Resaltando la belleza de los senos naturales y la elegancia que le dan a una mujer.

A través de su canal de YouTube también aclaró que no tiene más intervenciones quirúrgicas: “No me he hecho nada en los cachetes, ni me he quitado costillas, ni marcado el abdomen”, dijo.

Finalmente, aseguró que no tiene nada en contra de las operaciones, pero considera que todo en exceso es malo.

