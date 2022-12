Fotos: La SÚPER fiesta que organizó Carolina Soto para su hijo Valentino

La presentadora celebró el cumpleaños número dos de su hijo Valentino y todo fue por lo alto. A la a la reunión asistieron varios actores entre ellos Karla Giraldo, Ana Karina Soto, su esposo Alejandro Aguilar, su hijo Dante, Carolina Cruz con su hijo Matías y Lincoln Palomeque.

La caleña publicó unas imágenes en su cuenta de Instagram donde agradece a sus invitados por asistir a la fiesta y también a las personas encargadas de que todo fuera posible.

La temática de la fiesta fueron los superhéroes, la decoración fue de otro universo, desde Batman hasta la mujer maravilla. También carrito de perros calientes, cholados y hasta mesas para que los niños pintaran.

“Tiraste la casa por la ventana”, “Una fiesta de sueños”, “Que espectáculo” son algunos de los comentarios que reúnen las publicaciones que marcan más de 17.000 ‘me gusta’ en la red social Instagram.

