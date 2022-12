¡Hasta la cima! Silvestre Dangond recibió NUEVOS reconocimientos en Estados Unidos

El día de hoy el artista recibió varios importantes reconocimientos de parte de su compañía discográfica Sony Music Latin y su casa editorial Sony/ATV.

"Este homenaje no es mío, es para mis seguidores que día a día me apoyan para seguir adelante en mi trabajo musical”, dijo el músico quien se hizo acreedor a las certificaciones por los álbumes 'Esto es vida', 'Sigo invicto', 'No me compares con nadie', 'El original' y 'Gente Valiente'.

Estos reconocimientos certifican su exitosa y ascendente carrera, ubicándolo en la cumbre de artistas colombianos. Sus cifras en ventas físicas no solo hacen que conquiste nuevos mercados, sino también que represente a su país.

A su vez, el cantante se encuentra muy contento de por las recientes nominaciones al Latin GRAMMY. De su álbum ‘Esto Es Vida’, Silvestre Dangond recibe la nominación al Latin GRAMMY en la categoría Mejor Álbum Cumbia/Vallenato y además recibió nominación a Mejor Canción Tropical con 'Cásate Conmigo' junto a Nicky Jam, canción de la cual su video oficial supera los 500 Millones de reproducciones.

Durante el 2018 el trabajo y dedicación de Silvestre Dangond ha despertado el interés en un nuevo público, demostrando así que su doble sonido, entre fusiones y el vallenato tradicional, es quizás una fórmula exitosa en la historia del género, pues este artista trasciende como artista vallenato en el mundo.

Justicia, uno de sus más recientes éxitos, junto a Natti Natasha, ya se encuentra Top 10 en las radios de los Estados Unidos y su video ya ha alcanzado los 150 millones de views en Youtube.