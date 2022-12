La DURA prueba que tuvo que superar Carolina Ramírez antes de conocer la fama

Antes de convertirse en una reconocida actriz, Carolina Ramírez soñaba con ser bailarina de ballet para lo que se preparó durante su adolescencia. Sin embargo, para lograr esa meta cayó en las manos de una enfermedad mortal.

En entrevista con La Red, la protagonista de ‘La reina del flow’, confesó que cuando tenía 14 años sufrió de anorexia nerviosa y que gracias al cuidado de su familia logró superar esa difícil prueba.

“Si mi mamá no me pilla, tal vez no estaría contando aquí la historia”, dijo la actriz.

Explicó que dicha danza exigía tener un cuerpo liviano por lo que empezó a dejar de comer para lucir más delgada.

Una vez su madre la acompañó en el proceso de recuperación, las dos se radicaron en Bogotá, ciudad en la que Carolina encontraría la profesión en la que podría ser la gran interprete que siempre deseó.

