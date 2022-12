La FOTO que desveló a Miguel Bosé por miedo a que fuera publicada

En agosto pasado, el cantante denunció ante autoridades españolas el intento de extorsión que venía viviendo por parte de delincuentes, quienes le estaban exigiendo una gran suma de dinero a cambio de no hacer públicas unas fotografías de su familia.

Publicidad

Cansado de las amenazas decidió compartir él mismo la imagen que lo había tenido en vela semanas atrás para, según publica Infobae, "interrumpirle el negocio" a sus agresores.

Publicidad

Te puede interesar: Video: Manuel Medrano CHUPÓ PIÑA con Miguel Bosé

Publicidad

Se trata de una foto en la que sale él y sus hijos cuando visitaron el parque Disneyland Anaheim de Los Ángeles en Estados Unidos.

Publicidad

"Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y, por eso, no paso. Están tratando la venta del material a terceros", escribió en la descripción de la foto en cuestión.

Publicidad

Publicidad

Bosé se animó a publicarla para dar fin al chantaje al que estaba siendo sometido y pidió discreción, pues los hijos de un artista siempre están en la mira.