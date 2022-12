¿La nueva CANCIÓN de Sebastián Yepes es en honor a Tuti Vargas? Esto dijo ella

A través de un Facebook Live, Tuti Vargas se destapó y habló de su vida personal, en especial de lo relacionado con su corazón.

De acuerdo a la bogotana, se encuentra muy tranquila y dedicada a “sus cosas”.

Respecto a la nueva canción de su exesposo, la joven aseguró que no cree que haya sido en honor a ella, sino que cree que se pudo tratar de una estrategia de mercadeo.

“No, para nada, creo que el tema de la industria musical igual se da mucho para una estrategia de comunicación y mercadeo, lo tengo completamente claro, yo siento que uno no debe tomarse nada personal. Lo admiro montón, es muy buen músico, cantautor. Seguramente la separación fue fuente de inspiración, pero nada personal”,dijo.

Finalmente, Tuti aclaró si está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor y cómo le gustan los hombres.

“Pues no tengo ningún prototipo con respecto a los hombres, para mí lo más importante es que me hagan reír, si me hacen reír se ganan mi corazón”, aseguró.

“En este momento estoy concentrada en mi trabajo, sembrando, cosechando… En este momento no tendría mucho tiempo para el amor, pero todo al momento que tenga que ser”, concluyó.

