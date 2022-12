La PODEROSA razón por la que Alejandra Azcárate no habla sobre su esposo

Alejandra Azcárate ha sido controversial por sus múltiples declaraciones sobre los hombres, el cuerpo y hasta las relaciones de pareja. Esta vez nos contó por qué nunca habla sobre su actual pareja sentimental.

"Me parece que un mundo tan tecnológico donde todos se meten en la vida de los demás, yo no entro en esa dinámica. Puedo decir que estoy felizmente casada, creo que convivo con el hombre que me merezco. Tenemos una familia con nuestra perra Mariposa (...) Estamos por una sencilla rezón: amor", dijo la humorista.

Cabe recordar que de su esposo se sabe muy poco y que, al menos en las redes sociales de Alejandra, no hay fotos de él.

"Me parece tremendo estar saliendo a decir "el amor de mi vida...", y luego uno los ve a los quince días saliendo con otra. ¡Es un hueso! Entre las personas a las que admiro no conozco la primera que haya abierto la puerta a la intimidad. Me parece además que es un recurso muy pobre para figurar", puntualizó La Azcárate.

Cabe aclarar que esta conversación ocurrió en el marco de '¿Hay que ver para creer?', el nuevo show que se transmitirá todos los lunes a las 10:00 am a través de E Entertainment.

Este es un programa de citas a ciegas. En cada capítulo Alejandra está en compañía de una mujer. Ambas evalúan varios pretendientes a través de una pantalla y espían sus vidas sin conocer cómo lucen ellos físicamente. Cada hombre está equipado con una cámara y graba todo alrededor, no obstante ellos tampoco saben cómo luce la chica.

"Podemos ver el mundo de las personas, pero no nos ven ellos a nosotras. Con base en esas citas, la chica toma la decisión , se hace la eliminación, queda la pareja conformada, y deciden en 10 minutos si se quieren dar un chance o no", aseguró Azcárate.