La RESPUESTA de Alejandra Guzmán a quienes se burlaron de su cara

Luego de su aparición por las redes sociales, donde fue masacrada por las críticas de sus seguidores, Alejandra Guzmán decidió responderles a sus seguidores: "No hay nada ni bueno ni malo, pero pensar lo hace así", fue lo que escribió en su cuenta personal de Instagram.

“Ya no te hagas arreglitos en la cara, no lo necesitas”, “Eternamente bella”, “Ya no se ponga cosas que no la han ayudado, lo q hizo fue cambiar sus facciones”, fueron los comentarios de quienes la criticaban y la defendían.

La mexicana hizo caso omiso a todo lo que le dijeron, pue otros comentaron que se había puesto botox en los labios y que se había practicado una bichetomía.



