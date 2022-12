La SENSUAL despedida de Melina Martínez del 'Desafío'

Melina Martínez tuvo un auge en su carrera al convertirse en una de las presentadoras del Desafío. No solo conoció al amor de su vida, también logró entrar en el corazón de muchos colombianos.

Este importante reality es uno de los más queridos por los

televidentes y sin duda su belleza, talento y proyección salió a flote en el lugar indicado.

Te puede interesar: Camila Avella, la MAMACITA que reemplazaría a Melina Ramírez en ‘El desafío’

Publicidad

Sin embargo, como ya habíamos adelantado, la hermosa presentadora ya no hará parte del proyecto y ella quiso despedirse de una manera muy particular.

“Como ya saben, este año no estaré en el Desafío. Les voy a confesar que es difícil y me duele en el alma no ser parte, le di mi corazón a este proyecto, como suelo dárselo a todo lo que hago”, escribió al inicio de su mensaje.

También aprovechó para desearle lo mejor a su reemplazo: La chica (…) además de ser muy linda, sin duda lo hará muy bien y tiene todo mi apoyo”, comentó.

“Gracias por sus mensajes donde dicen que me extrañarán, créanme, yo a ustedes y a este proyecto que fue un sueño para mí”, concluyó la modelo.

Publicidad