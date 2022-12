Foto de la COLA de Helga Lovekaty que seguidores de James quieren que vea

Helga Lovekaty es conocida en el mundo por ser una espectacular modelo, pero en Colombia lo es por el supuesto romance, nunca confirmado, que tuvo con James Rodríguez en la época en que se separó de Daniela Ospina.

Aunque ya haya pasado todo el alboroto sobre este tema, no deja de llamar la atención con su cuerpazo y con el cariño que profesa en redes sociales hacia la Selección Colombia.

Publicidad

Varias fotos sexis han sido dedicadas al equipo colombiano y, aunque esta foto no sea un saludo tricolor, es una que no se puede dejar pasar, ya que no cualquier modelo se atreve a tomar y a mostrarla con tanta naturalidad.

Publicidad

Te puede interesar: ¿Casualidad? El desnudo con el que Helga Lovekaty 'ALIENTA' a la Selección

En su cuenta de Instagram, la rusa compartió una infartante imagen de su trasero solo cubierto por un hilo de encaje. “Siempre deja que las chicas vayan primero”, escribió en el post.

Publicidad

Los comentarios no se hicieron esperar adulando su “redonda” figura y muchos no perdieron oportunidad en etiquetar a James Rodríguez para que no se pierda de la fotico.

Publicidad

“Qué lindo paisaje”, “eres perfecta”, “lo que espera a James”, “piel de durazno”, “cómo cuidas tu cuerpo”, fueron algunos de los piropos que recibió.

¡Qué bonita cola de durazno!