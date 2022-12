Lina Tejeiro publicó una FOTO de su mami y ahora le llueven pretendientes

Lina Tejeiro usó su cuenta de Instagram para dedicarle unas lindas palabras a su mami, Vibiana Tejeiro. Sin embargo, la foto que escogió generó otro tipo de comentarios.]

La hermosa progenitora de la actriz se robó muchos suspiros en redes sociales, pues parece su hermana.

"Feliz día mami. Te amo, gracias por todo y tanto", escribió Tejeiro en su publicación.

En la postal, la mamá de Lina luce una blusa blanca, con maquillaje suave y una sensualidad que heredó su hija.

"Con esa mamá para qué juguetes, parece tu hermana, qué mamá tan linda tienes, feliz día suegra", fueron algunos de los mensajes de los fans de Tejeiro, que seguramente se convirtieron en seguidores de su mamá.

Lina también quiso dedicarle unas palabras a su abuelita, un emotivo mensaje que acompañó con una foto de ambas.

"Feliz día Tata, te extraño muchísimo. Me esforzaré para ganarme el cielo, para no perderte nunca más. Mientras tanto, guía mis pasos e ilumina mi senda, enséñame el camino. Que tu presencia me rodeé hasta que se cumpla mi destino", escribió.

