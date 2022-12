¿Lo obligaron? El sinsabor con el que Jota Mario se despidió de su programa

"Nos obligaron a grabar los programas que van estos días porque una señora allá (canal para el que trabajaba) se le ocurrió que yo pudiera decir algo que fuera incorrecto”, este fue el mensaje con el que Jota Mario se refirió a su salida de RCN.

El presentador contó que la costumbre no la perdió que se levanta a las 3:30 am: Bañado, afeitado y listo desde temprano para no hacer nada, o mejor, listo para lo que venga, escribió.

Y al parecer está dispuesto a lo que sea: Cuido niños, empujo carros, hago declaraciones de renta, todo eso, estoy libre. comentó.

Laura Acuña lo tomó muy en serio y le recordó que ella lo esperaba en casa con dos hermosos retoños.

Recordemos que después de 16 años el programa 'Muy buenos días' llegó a su fin.

