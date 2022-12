Los bailes más SENSUALES de las famosas en redes este año

Cada vez que Paulina Vega, Greeicy Rendón, Jessica Cediel o Carmen Villalobos suben algo a sus redes sociales sus seguidores conmocionan, pero, aún más, si esas publicaciones están relacionadas al baile o salen ‘ligeritas de ropa’.

En La Kalle quisimos hacer una lista con los bailes más sensuales que ellas han publicado y que han dejado a más de uno con la boca abierta.

Sin lugar a dudas, una de las más queridas por los usuarios es la caleña Greeicy Rendón , porque, además de su carisma, es una excelente bailarina.

La ex Miss Universo Paulina Vega no se queda atrás. Si bien ella misma ha confesado que su fuerte no es el baile, lo hace bastante bien y aunque no fuera así, su porte y su cuerpo la hacen ganar puntos con cualquiera.

Carmen Villalobos tiene un ‘flow’ bastante particular debido a sus raíces costeñas. La Barranquillera ha mostrado bastante afinidad por el baile y constantemente saca el tiempito para deleitar a sus seguidores con algunos pasos.

Jessica Cediel se unió también a este grupo de famosas. La diferencia es que ella hace pasos más cortos, no es tan extrovertida y a veces le gusta cantar. Según sus seguidores ¡se ve muy sexy bailando!

¿Qué tal este ramillete de mujeres?