Maluma y Adam Levine lanzarán una canción juntos: ¡Se juntó la dicha y la hermosura!

Tras el histórico concierto que el cantante paisa de reguetón Juan Luis Londoño, más conocido como 'Maluma' , realizó en su ciudad natal Medellín, a muchos les quedó claro que él es un artista al que le gusta romper esquemas.

Y además de sorprender a sus fanáticos demostrándoles que puede brillar en diversas facetas como la de actor, empresario y hasta diseñador. Una vez más el intérprete de 'Junio' y 'felices los cuatro' puso a cantar en español a un artista internacional.

Se trata del vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, Adam Levine , quien aceptó colaborar con Maluma en una canción que titularon 'Ojalá', la cual saldrá a la luz el próximo jueves 20 de octubre.

Una oportunidad para que Levine oxigene su imagen, que en las últimas semanas ha sido protagonista de un sin número de titulares que lo califican como "infiel", pues una mujer llamada Sumner Stroh, dio a conocer a través de su cuenta de TikTok que había mantenido por alrededor de un año, una 'aventurilla' extramatrimonial con el cantante que lleva 10 años de relación con la super modelo de Victoria Secret, Behati Prinsloo.

Cabe resaltar que tras el anuncio del junte de Juan Luis y Adam, en redes sociales han llovido toda clase de comentarios, la mayoría halagando a Maluma, pero también piropeando a estos dos hombres que figuran en la lista de amores platónicos de muchas mujeres.

"No, no, no, qué es esto por Dios", "La infartación 🤤😍", "EXPLICAME ESTOO!! ", "Pero que maravilla es esta por favor 😍😍😍😍🔥", "Diositooo ahora si me morí😍😍 mis 2 amores juntos", fueron algunos de los comentarios que sobresalieron en la publicación que el cantante colombiano hizo en si cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia.

