Once canciones de reguetón más SUCIAS que la de Maluma

Por estos días el cantante Maluma anda en boca de todos, debido a letra de su más reciente sencillo. Se trata de la canción ‘Cuatro Babys’, ya que según quienes la han escuchado el contenido es fuerte y un tanto machista.

Este es uno de los versos: “La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda”.

El contenido ha sido tan polémico que muchos han firmado para que el video, que está publicado en YouTube, sea eliminado de la web.

Pero, así como esta canción, muchas otras, hechas por colegas del artista urbano, tienen letras que pudieran generar la misma polémica que la del paisa.

Estas son algunas de ellas:

- ‘Mala conducta’ de Alexis y Fido: “Me encanta cuando ella se toca, solita se ubica y se lubrica. Me encanta cuando ella se lo babea y se lo chupa como si fuera jalea”.

- ‘En cuatro no se ve’ de Luigi 21 Plus: “Está media gordita, pero chupa chévere, eso en cuatro no se ve”.

- ‘Shaky shaky’ de Daddy Yankee: “Con tu jean siempre alduri cuando le roza el booty le tiro sustancia más caliente que churry”.

- ‘Chulo sin h’ de Jowell y Randy: “Que tengo la polla en candela y quiero comerte ese culo… Voy a guayarte el pantalón, demostrarte lo que tengo”.

- ‘La quemona’ de Master Boys: “Hágale papito, dele sin parar, dele como perro que mi esposo va a llegar”.

- ‘Pa’ que retozen’ de Tego Calderón: “Mami, yo quiero agarrarte por el pelo mientras te tiro mi lenguaje obsceno… Oye, si las más putas son las más finas”.

- ‘Dile a tu amiga’ de Dálmata: “Suelta, media vuelta y ponte al revés pa’ darte un macheteo que te baje el estrés”.

- ‘Camuflaje’ de Alexis y Fido: “Me encanta tenerla en mi habitación, yo soy el que la satisface en cualquier posición, conmigo hace mil locuras, comparte sus aventuras, yo soy el que le baja la temperatura a su calentura”.

- ‘La curiosidad’ de Nicky Jam: “A ella le gusta que la bese, que la rose, que la sobe, que le coja la cosita y se la toque, cuando ella coge lo mío se activa la nena bien duro”.

- ‘La groupie’ de De la Guetto: “Ella quiere sexo, yo bellaquera, darte como una perra, como una cualquiera, halarte por el pelo, agarrarte por el suelo, usarte como escoba, aúlla como loba”.

- ‘La fuga’ de Jiggy Drama: “En mi casa hay una fuga de gas y de agua, ¿qué tu quiere ver chica mala? Quiere ver gas o ver gotas”.

