Martina la Peligrosa hizo de contorsionista para mostrar sus TATUAJES

En una pose muy particular, Martina la Peligrosa infartó a sus seguidores con una fotografía muy sensual. Si bien sabemos de su cuerpazo, en esta resaltaron sus tatuajes y sonrisa.

La cantante se alejó de una foto tradicional para reflejar otro aspecto de su carisma: la espontaneidad. La postal recibió elogios y buenos comentarios.



Muchos detallaron las marcas de su cuerpo, frases y símbolos que cuentan un poco de su historia. Sin embargo, ella quiso dejar un emotivo mensaje en la publicación que puso a pensar a algunos de sus seguidores.

“¿Y si intentamos una vez más (todos los días, todo el tiempo) no juzgar a la gente por su apariencia? cirugías, tatuajes, la manera en que se viste; eso no determina si es o no, una buena persona”, escribió.

