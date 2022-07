“No quería ni cogerlo" Farruko comparte su descontento al recibir galardón en premios juventud 2022

Farruko con su canción más icónica “Pepas” ha obtenido varios reconocimientos. De hecho en la pasada entrega de los 'Premios juventud 2022' no fue la excepción , pues la canción se llevó el galardón al ‘Track Más Viral del Año”. Sin embargo, a pesar de ser un gran logro por su trabajo, el cantante no se mostró muy entusiasmado cuando le entregaron el premio.

El puertorriqueño, es uno de los artistas más famosos del género urbano, realizando sin número de colaboraciones con grades cantantes. Su trayectoria en la industria le ha permitido lanzar varios éxitos musicales.

No obstate, el artista manifiesta que algunas de sus canciones ya no lo hacen sentir cómodo y orgulloso debido a su posición religiosa.

Un hecho bastante relevante marco a los fanáticos del artista cuando el pasado 11 de febrero, durante un concierto en Miami, Florida, el cantante reveló estando en el escenario que había tomado la decisión de pasar por un cambio radical en su vida, que lo motivaba a ser mejor como persona.

Aparte de sus palabras, procedió a disculparse con el público presente por las letras de algunas de sus composiciones, expresando que los mensajes de las canciones no son los más adecuados para la juventud, así que desde entonces dejó de cantar ‘Pepas’.

Durante el mes de julio llego la tan esperada premiación, pero Farruko aunque asistió no esperaba recibir tal reconocimiento por un tema que le causa incomodidad. El artista subió al escenario y con el premio en las manos dio un discurso especial de agradecimiento, dejando a su vez una reflexión.

“Tenemos que seguir orando, de que hay que seguir sembrando amor, de que hay que tener empatía, de que hay que amarnos como seres humanos porque estamos pasando por momentos difíciles. Las palabras viene y van. Esto es material, coge polvo. Pero este mensaje que llegue a su corazón y no coja polvo”, dijo el famoso cantante.

Horas después en sus cuenta de Instagram compartió con sus seguidores cómo se sentía al respecto luego del nuevo logro, los usuarios del cantante quedaron impresionados ya que no esperaban que Farruko se expresara de tal manera.

“Antes me emocionaba y trabajaba para ser reconocido. Hoy gané un Premios Juventud con ‘Pepas’ y realmente no quería ni cogerlo porque no me siento orgulloso de eso”, contó el famoso cantante.

Aunque no estaba muy contento con el reconocimiento, Farruko agradeció a las personas encargadas del evento y la ceremonia.

“Gracias Premios Juventud por el espacio para yo expresarme que es lo que realmente vale. Dios los bendiga y seguimos luchando todos los días. Es una prueba nueva, muchos no entenderán porque no están en mis zapatos”, escribió en la descripción de la publicación en su red social.

Farruko esta aferrado a su cambio para brindar una mejor versión de sí mismo a sus fans, expresando que cada vez que este parado en un escenario les dirá a los presentes que Dios los ama, que se acerquen a él para intentar ser mejores seres humanos con cada acto.