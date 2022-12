"No quise omitir PROTOCOLOS de seguridad": Darío Gómez habla del escándalo

Darío Gómez, conocido como 'el rey del despecho', se pronunció en su cuenta de Instagram sobre el escándalo que protagonizó en el aeropuerto de Pasto y cuyo video se hizo viral.

En la grabación se logra ver al cantante, aparentemente, alicorado y enojado porque no pudo abordar el avión.

"A toda la opinión pública aclaro que: Primero, que en modo alguno quise omitir los protocolos establecidos para la seguridad en los aeropuertos del país. Como humano reaccioné ante la negativa de los funcionarios en no dejarme abordar el vuelo programado. Mi agenda de trabajo no me lo permite por tener que cumplir con otros compromisos", son algunos de los argumentos que dio el cantante sobre lo sucedido.

Vea el video completo

