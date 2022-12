Pipe Bueno adelanta parte del “CANDENTE” video que protagoniza con hermosa modelo

Pipe Bueno decidió compartir a través de Instagram un adelanto de su nuevo videoclip musical ‘Sin ropa eres mía’ con sus seguidores, dejando volar la imaginación de muchas de sus fans.



En el adelanto se le puede ver en escenas bastante “candentes” junto a una modelo que según sus seguidores se parece mucho a la ‘youtuber’ colombiana Luisa Fernanda W.

Los comentarios de sus amigos en la industria no se dejaron esperar, sin embargo, el que más llamó la atención fue el de Yeison Jiménez “A mí no me dejan grabar algo así “acompañando su mensaje con un emoji de risa y otro de llanto.



Esto fue lo que respondió Pipe en medio de risas “papi lo ahorcan”.

Este nuevo estreno musical de Pipe Bueno se llevará a cabo este 27 de septiembre en su canal de YouTube.

