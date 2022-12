Polémica fiesta: critican a Karol G por evento privado en el que invitó a varios influenciadores

Recientemente Karol G dio a conocer a través de sus redes sociales que se encontraba en Medellín, ciudad que no visitaba desde el año pasado. Pero lejos de su vida como artista, la popular cantante ha estado en el ojo del huracán por sus últimas fiestas.

Durante la noche del 15 de junio la artista Karol G brindo una fiesta en su ciudad natal, al evento privado fueron invitados varios personajes de la farándula colombiana y algunos influencers. Los polémicos videos se dieron a conocer a través de las redes sociales de algunos creadores de contenido.

Publicidad

La Segura, La Liendra , Daiky Gamboa, Daniela Arango y Javier cardona fueron algunos de los influencers que compartieron el contenido en sus redes. También estuvieron invitados la Dj Marcela Reyes y Mateo Carvajal, entre otros.

Pero no todo para ahí, las publicaciones han generado todo tipo de comentarios, muchos de ellos criticando el evento en el que se ven más de 80 personas, pues aseguran que ninguno de los asistentes tenía tapabocas y, además, no mantuvieron el distanciamiento social. “El COVID también está ahí de rumba”, “yo no sabía que el COVID ya no existía”, fueron algunos de los comentarios que cuestionaron a la cantante.

Pese a que la reactivación de algunos sectores dio inicio a partir del 8 de junio y algunas medidas fueron eliminadas, como la ley seca y el toque de queda, las autoridades siguen haciendo un llamado al autocuidado durante el tercer pico de la pandemia.