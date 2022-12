¡Por FIN! María Fernanda Yepes habló de su relación con Iván Duque

María Fernanda Yepes habló con la Red sobre el romance que mantuvo con el presidente electo Iván Duque.

Se conocieron en Bogotá durante un prom -no recordó el colegio- lo que sí tuvo presente fue el coqueteo con el que Duque se le acercó.

Publicidad

Intercambiaron números y después…

mantuvieron una inocente y juvenil relación.

Te puede interesar: El TRUCO con el que Luisa Fernanda W compara su COLA con las de la Kardashian

“A mí siempre me gustó su inteligencia (…) me parecía un chico super pilo y él me decía yo voy a ser presidente”

Actualmente, no hablan y según la actriz, no volvieron hablar. Eso sí, aprovechó las cámaras del programa de entretenimiento para decir que se alegraba mucho de los logros de su ex.

Publicidad