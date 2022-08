Relación profesional entre Ana del Castillo y Omar Geles se habría fracturado por asuntos monetarios

En un nuevo rumor se ha visto envuelta la cantante de vallenato Ana del Castillo, con el reconocido cantante y compositor Omar Geles , pues de acuerdo a un portal vallenato llamado 'Intervallenato', la relación profesional entre ambos artistas habría llegado a su fin.

Según la información divulgada el motivo por el cual decidieron darle fin, es porque el compositor no habría recibido los honorarios que se habían estipulado al iniciar el contrato de grabación del disco de la cantante, el cual estaría compuesto por 15 canciones compuestas y producidas por él, que tendría su respectivo lanzamiento el próximo 12 de octubre.

Sin embargo todo parece indicar que ese dicho lanzamiento ya no se llevará a cabo, pues bien dice un famoso dicho que 'las cuentas claras para que las amistades duren', y claramente este no parece ser el caso. Así que por si fuera poco, Ana del Castillo tendrá que ponerse en la ardua tarea de empezar de cero a buscar nuevas canciones porque Geles no permitirá que sus composiciones vean la luz de la mano de la intérprete.

Es decir que por dicha deuda, la cantante se quedará 'sin el pan y sin el queso', pues de acuerdo a la información que se conoció el compositor habría detenido por completo la grabación y producción del trabajo discográfico de la artista.

Es así entonces como todos los seguidores de la intérprete tendrán que llenarse de paciencia y esperar a que ella logre solucionar su situación, pues su álbum que se iba a titular 'el favor de Dios', el cual contaba con toda la experiencia y creatividad de Omar Geles ya no saldrá al mercado.

