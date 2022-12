¡Se supo la verdad! Después de cinco meses AGELINA Jolie habló de su divorcio

Con los ojos llorosos y su voz entre cortada, la actriz reapareció con sus hijos en un nuevo proyecto y de paso habló sobre su divorcio con Brad Pitt.

En una entrevista con la BBC en la que habló sobre su nueva película, First They Killed My Father (Primero mataron a mi padre), proyecto que cuenta la historia del genocidio camboyano a través de los ojos de un niño dirigida y producida por ella misma, también expresó sus sentimientos sobre su separación.

El hijo mayor de la actriz es Maddox de Camboya y por esa razón lleva ese proyecto en su corazón, además él participó en la película.

Según CNN , Maddox fue el hijo que estuvo en el centro de un incidente reportado en un vuelo con su padre, Brad Pitt.

Durante la entrevista la actriz no quiso dar detalles específicos, solo dijo "somos una familia y siempre seremos una familia y pasaremos este momento y esperemos que seamos una familia más fuerte por ello".

Al parecer, la prioridad durante la entrevista siempre fueron sus hijos y su relación con Brad será por el bienestar y felicidad de ellos “somos y siempre seremos una familia, estoy lidiando con encontrar un camino para asegurarme de que esto de alguna manera nos haga más fuertes y más cercanos" aseguró la actriz.