Shakira reveló la razón por la que no se ha casado con Piqué

En una entrevista con el medio estadounidense 60 Minutos, Shakira y Piqué hablaron de su vida privada, sus profesiones, su familia y su futuro.

En medio del diálogo con Bill Whitaker surgió el tema del matrimonio y la razón por la que no está casada con la estrella del Barcelona, Gerard Piqué.

“Para decirte la verdad el matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, quiero que me vea como su novia, su amante, un poco como la fruta prohibida”, dijo la colombiana.

Agregó que quiere mantener a Piqué “concentrado” para que sepa que “cualquier cosa es posible, dependiendo de cómo se comporte”, afirmó en medio de carcajadas.

Shakira reveló que no era muy fanática del fútbol por lo cual no conocía a Piqué y la primera vez que lo vio fue en el video de su canción Waka Waka, el himno oficial del Mundial del 2010.

“Cuando vi el video dije él es muy lindo y luego alguien nos presentó”, explicó.

Shakira se presentará junto a Jennifer Lopez el próximo 2 de febrero en Miami en el popular show de medio tiempo del Super Bowl.