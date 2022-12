"Si voy a Culiacán encuentro 100 de esas": hermano de Lupillo habla sobre Belinda

Juan Rivera, el hermano de Lupillo Rivera , se pronunció luego de lo sucedido con el tatuaje del rostro de Belinda que Lupillo se borró del brazo. El joven aseguró que la belleza de la cantante no es tan increíble como muchos afirman.

En el programa 'Chisme no like' el hermano de Lupillo aseguró que todo lo que pasó con Belinda tuvo que ver con una discusión con su hermano porque se negaba a cumplir con responsabilidades y compromisos musicales.

“Estaban el chisme a todo lo que daba, creo que Belida estaba empezando con Nodal. Lupillo ya tenía el tatuaje. Yo no sé que tiene Belinda que apend*ja”, fueron las mordaces declaraciones del hermano de Lupe a Vipromu Films.

“Yo dije en una entrevista, que me criticaron, si voy a Culiacán, encuentro 100 mejores. Tiene algo, creo que se acaba de comprometer. No es por faltarle el respeto al señor (Nodal), pero yo no lo veo. No lo veo, a lo mejor cocina chido”, dijo.

El hermano de Lupillo también recalcó que sus comentarios ya han recibido muchas críticas, pues aseguró en una ocasión expresó que “100 como Belinda” las encontraba en el estado de Sinaloa.

Asegura que su hermano ha estado muy afectado con todo lo que ha pasado con Belinda y que, incluso, el tatuaje se lo hizo a los pocos días de conocerla.