¡Una MUÑEQUITA! Mónica Fonseca mostró, por primera vez, la cara de su bebé

El 26 de agosto Mónica Fonseca dio a luz a Josefina, su segunda hija. Su esposo Juan Pablo Raba fue el primero en dar la noticia con una fotografía de uno de los pies de la pequeña.

La presentadora no se iba a quedar atrás, así que muy orgullosa de su bebita compartió la primera imagen del rostro de la recién nacida.

Aunque lo hizo tres días después del nacimiento, la estadounidense aclaró que no le había quedado tiempo de hacerlo, pues “tiene su personalidad esta muñequita y toca atenderla sin parar”.

La instantánea muestra a la pequeña acostada en la cama, durmiendo y con los brazos arriba.

“… Es una comelona de primera. Al contrario de @joaquinraba que nació como un un pequeño renacuajo, @josephinejoie nació como una pequeña MissPiggy, con pelazo castaño oscuro, hinchada, con rollitos de gordita deliciosa y con esta familia que quería conocerla con todas las ganas del mundo. A la 1:30 am del domingo 26 de agosto comenzamos trabajo de parto (ella, su papá y yo... Joaquín se quedó en casa para esperar su llegada, obvio con la Tía Nona). Hubo contracciones, muchas ... muchas, cómo duelen las bandidas. Muy a las 6 am llegó un doctor cuya especialidad es mi favorita: anestesiólogo y evidentemente me ayudó con la polémica, pero para mí MARAVILLOSA epidural. Obvio, el camino difícil y doloroso fue mucho, mucho más sencillo. 10am rota la fuente, con fuerza y muy concentrada en que Josephine saliera pronto... todo pasó de una manera muy bonita…”, se lee en el relato de Mónica.

Miles de comentarios positivos, bendiciones y lluvia de emoticones le llegaron a Fonseca, además de los más de 80 mil ‘me gusta’ que alcanzó el post.