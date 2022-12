¿Vainazo de Daniela Ospina por rumor que involucra a James con Shannon de Lima?

En los últimos días un rumor creció de manera precipitada: James Rodríguez y Shannon de Lima pasaron unos días en Israel.

Pese a las conjeturas que se han hecho a través de redes sociales, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la noticia.

Sin embargo, otros aprovecharon la coyuntura para ir al

perfil de la ex del futbolista colombiano.

En la última publicación de la modelo y empresaria sus seguidores aseguraron que el comentario iba dirigido a su ex.

“En mi alma llevo todas mis pertenencias, lo que no está ahí no me pertenece”, escribió.

Dicho mensaje fue interpretado y asociado inmediatamente con la supuesta relación de James Rodríguez con Shannon de Lima, ¿será?

