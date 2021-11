VIDEO: Arcángel dedica palabras a mujer que le quitó la vida a su hermano en un accidente

En su cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño compartió con sus seguidores un sentido mensaje dirigido a la mujer que le causó la muerte a su hermano Justin Santos, en medio de un accidente de tránsito en el que ella iba bajo efectos del alcohol.

Pese a que Arcángel pasa por uno de sus peores momentos familiares, en lugar de condenar a la mujer que ocasionó el accidente, le ofreció ayuda.

"Yo nunca la he visto, no sé quién es, yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo, porque el alcoholismo es una enfermedad. Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esa señora, que acepte la ayuda que yo tengo para ofrecerle, que ella aceptando mi ayuda me va a hacer sentir mejor", expresó en una parte del video.

Entre lágrimas, el cantante de música urbana agregó que la mujer no actuó con maldad, pese a que se llevó una parte de su vida, de su alma: "¿Qué fue un acto irresponsable? Sí, ¿qué se llevó una vida inocente? Sí... pero a la misma vez no fue de maldad... ¡Yo la quiero abrazar a usted!".

Justin, de 21 años de edad, falleció el pasado fin de semana tras ser embestido por otro carro que era conducido por una mujer que estaba bajo los efectos del alcohol.