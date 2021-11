"Mi alma acaba de morir": el emotivo mensaje de Arcángel tras la muerte de su hermano

Justin Santos, hermano del reguetonero Arcángel (Austin Santos), falleció en la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito en un puente de San Juan, Puerto Rico según informan varios medios locales.

El joven de 21 años manejaba un Can-Am, cuando una mujer de 46 años, transitaba presuntamente ebria por el puente Teodoro Moscoso en dirección contraria de San Juan a Carolina, cuando chocó al hermano del artista.

Arcángel se pronunció en su cuenta de Instagram y con un emotivo mensaje se refirió al hecho:

"Yo no soy nada ni nadie par exigirte y mucho menos reclamarte nada padre, se me enseñó a que tu voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada. Y aunque me duela a un nivel inexplicable, si así es tu voluntad te repito que la acepto papá", escribe en una parte del mensaje el cantante de música urbana.

El artista además finalizó con un devastador mensaje: "Las fuerzas que tenía, mi alma y este corazón enfermo acaban de morir hoy también".

Vea en mensaje completo a continuación: