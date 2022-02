VIDEO: Don Omar, desconcertado en pleno concierto; no se sabían la canción

Don Omar se mostró desconcertado con el público en medio de su presentación en el festival 'Calibash' en Las Vegas, ya que los asistentes no se sabían uno de sus temas más sonados; el artista tuvo que cambiar de repertorio.

Durante el evento, en el que también se presentaron Karol G y Maluma , Don Omar decidió interpretar uno de sus mayores éxitos, 'Ella y yo', sin embargo, el silencio brilló por su ausencia pues fueron pocos los que corearon la canción y se sabían la letra.

"Si se la saben, cierto?", preguntó el puertorriqueño mientras comenzaba a sonar el tema musical, y aunque el público respondió que sí, en la siguiente estrofa se perdieron y el cantante tuvo que detener su show.

"¿No qué se la sabían, güey?, tengo karaoke en la parte de atrás", gritó el artista con los brazos cruzados y entre risas.

Aunque Don Omar una vez más inició la presentación con la misma canción, nuevamente el público 'no dio pie con bola' y optó por interpretar otro de sus exitosas canciones 'Salió el Sol'.

Tras la difusión de videos en redes sociales, varios seguidores tacharon el suceso como 'imperdonable', ya que es un clásico del reguetón que se dio a conocer hace más de 15 años.

"Eso no tiene perdón de Dios", "se están perdiendo los principios", "no me representan", "el principio del fin de reguetón, "acá en Colombia si la cantamos", "es un clásico, cómo no se la van a saber", "ahora escuchan pura basura", son algunos de los comentarios de la publicación que ya cuenta con más de 132 mil reproducciones.