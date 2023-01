Video: Fan de Piqué y Clara lanza dura tiradera a Shakira: "Un poco de Chía pa´ tu desayuno"

Desde hace algunas semanas Bizarrap junto a la barranquillera Shakira lanzaron la canción 'Sessión #53' en la que hacen una fuerte tiradera al deportista español Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía.

La canción rápidamente se volvió tendencia a nivel mundial ocupando los primeros lugares en diferentes plataformas digitales. Este tema le causó gracia a Piqué y por ese motivo comenzó a hacer bromas con la canción junto a algunos amigos.

Sin embargo, en los últimos días un fan del español se volvió viral luego de escribir una fuerte tiradera a la colombiana en la que asegura que "si paga Hacienda se queda sin nada".

La canción fue publicada en la plataforma de videos de YouTube bajo el nombre de Sansixto en compañía de Dife MMP & Willy D y se llama nada más ni nada menos que 'D-Clara'.

Publicidad

Algunas de las rimas dicen: "si paga a Hacienda, se queda sin nada. Ven, declara... Tengo 10 Rolex puedo tirar uno, un poco de Chía pa´ tu desayuno... Llevo con ella desde los 21. Yo con un Twingo tiré 22, me salió el bingo, me fui como un boss... Mejor no me llores, ya no soy el mismo".

De esta manera los fans de Gerard Piqué y Clara Chía los estarían defendiendo de las duras palabras que interpretó Shakira en su tema, como por ejemplo: "Esto es pa’ que te mortifiques. Mastique y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música perdón que te sal-pique".

Publicidad

El video hasta el momento cuenta con más de 600 mil visualizaciones y cientos de comentarios como: "Cómo cuando un vecino se mete en algo que no tiene que ver con él", "Soy otorrinolaringologo te quiero dar las gracias porque estas 2 últimas semanas me han llegado varios clientes que tienen los oídos rotos por haber escuchado esta canción 😴😴", "Cuando la tarea es en grupo pero cada uno hace una parte por separado y luego las juntan.... Al final es un .... 😆😆😆😆".

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta una lista básica de útiles escolares?