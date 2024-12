Ofrecen millonaria recompensa por responsable de muerte de niño que preguntaba por Novena

Un nuevo hecho de violencia contra menores que conmocionó a toda Colombia fue el trágico fallecimiento de Diego Valencia Camayo, u n niño de tan solo 9 años que estaba desaparecido desde el lunes 16 de diciembre.

Diego había salido de su casa en el municipio de La Virginia, Risaralda, c on el simple encargo de averiguar la hora de la novena navideña. Lamentablemente, su cuerpo fue encontrado sin vida el jueves 19 de diciembre en un caño cercano al corregimiento de Caimalito, ubicado a 20 minutos de Pereira.

Las autoridades del departamento de Risaralda continúan en la intensa búsqueda de la persona señalada de cometer este atroz hecho. Con el fin de acelerar la captura del responsable, las autoridades ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos a quien proporcione información clave sobre el caso.

Recompensa de $30.000.000 por responsable de muerte de Diego Valencia

Tras analizar diversas grabaciones de cámaras de seguridad, las autoridades publicaron un cartel con la descripción del presunto responsable, autorizado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno de Pereira, hizo un llamado a la comunidad: “Las personas que tengan información pueden acercarse a las autoridades con total discreción para colaborar en este caso” .

Diego Valencia Camayo, de 9 años, fue hallado sin vida en Pereira /Fotos: Facebook

Según las investigaciones preliminares, el presunto agresor es un hombre joven, de entre 18 y 20 años, trigueño, delgado, de estatura media y que utiliza gorra, gafas y una bufanda para ocultar un tatuaje en su rostro. La Fiscalía también reveló que la causa probable del fallecimiento de Diego habría sido asfixia mecánica.

Para quienes deseen aportar información, las autoridades han habilitado las líneas telefónicas 3102630820 y 3185176625, asegurando completa confidencialidad.

Familia de Diego Valencia clama justicia

La familia de Diego Valencia, profundamente afectada por esta tragedia, pide justicia para que este crimen no quede impune. Isadora Camayo, madre del menor, expresó su dolor: “Mi hijo no merecía morir así. Pido justicia para él; los niños tienen derechos y no debe haber impunidad” .

Diego, estudiante de cuarto grado de primaria, había salido con la ilusión de disfrutar las celebraciones navideñas. La familia, que no tenía recursos para comprar regalos, planeaba alegrar la Navidad participando en las novenas, y el pequeño solo deseaba un balón de fútbol o que arreglaran su bicicleta.

La desaparición del menor movilizó a la comunidad y a las autoridades locales, quienes desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones. El hallazgo de su cuerpo en un maizal marcó un momento de profundo dolor y repudio en el país.

La Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda reiteraron su compromiso de esclarecer este caso. La recompensa total de 30 millones de pesos está destinada a incentivar a quienes puedan ofrecer datos valiosos que conduzcan a la captura del responsable.

La comunidad de Pereira y todo el país esperan que este caso sea resuelto con prontitud y que los culpables enfrenten las consecuencias de sus actos.