Video: Jessi Uribe hizo llorar a más de uno con canción dedicada a las madres que ya no están

Jessi Uribe compartió en su cuenta de Instagram un corto video en el que canta un tema dedicado a su abuela que ya murió. ‘Mamá, ¿por qué?’ fue el título que le dio a la melodía que ha sacado lágrimas a más de uno que se ha sentido identificado.

“Una canción que le escribí a mi abuelita que fue como una madre para mí, que Dios la tenga en su santa gloria. Para ti Sarita que me ves desde el cielo y a todas las madres que ya no están”, expresó el cantante.

Jessi usó una aplicación musical para darle un tono más nostálgico a la letra que rompió varios corazones: “Hoy es el peor día de mi vida, lo que vivo es triste, pues ya no está mamá. Ya no hay quien me acaricie ni me diga hijo Dios te bendiga y te guíe el caminar”, dice un extracto del tema.

El cantante de música popular ya había conmovido con otro video en el que sale en una tarima junto a su madre a quien le dedica una canción.

En ambas publicaciones, varios seguidores le expresaron a Jessi sentirse identificados con sus canciones y le dijeron que, además, “es muy bello” ver que le demuestre tanto cariño a su mamá.

