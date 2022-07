VIDEO: Jhonny Rivera recuerda una divertida anécdota con Darío Gómez durante un concierto

La noche del pasado 26 de julio a las 7: 31 p.m. se dio a conocer la triste noticia de la muerte del cantante de música popular Darío Gómez. La información fue confirmada por la Clínica Las Américas, lugar al que habría llegado el artista con quebrantos de salud.

Uno de los más afectados por la muerte del 'Rey del Despecho' es el artista Jhonny Rivera quien por medio de sus redes sociales compartió un video en el que se ve el momento justo cuando recibe la triste noticia. Así mismo publicó una foto junto a Darío en la que le dedicó unas sentidas palabras.

Rivera brindó una entrevista en Kallejiando y allí reveló algunos momentos inolvidables que vivieron juntos, como por ejemplo la vez que Gómez lo presentó en un escenario con un nombre distinto.

La primera vez que Jhonny vio en persona a Darío Gómez fue en el "estadio de Pereira, cantaban los tres grandes de la música popular Darío Gómez, Luis Alberto Posada y el Charrito Negro y yo abría ese concierto".

Luego Jhonny recordó que un locutor de la región le pidió el favor a Darío que lo presentara en tarima: "Yo estaba empezando a ser fuerte en el género y él no me conocía y dijo: 'vea, el primer artista de música popular pereirano, aquí lo tenemos, se llama Jerry Rivera', y el estadio lleno y la gente le decía que no. La gente decía Jhonny, Jhonny y él decía Jerry, Jerry".

En la misma charla, Jhonny Rivera también contó que en algunos momentos habló con Darío Gómez sobre la muerte: "Con Darío hablamos, él estaba muy cansado ya de las tarimas y me dijo: 'Jhonny lo que quiero es tener una tarima en la que cante dos o tres veces al año y ya descansar. No me quiero retirar porque amo esto pero no quiero estar cada ocho días de pueblo en pueblo, eso me tiene cansado".

