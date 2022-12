Yeison Jiménez les ‘cantó la tabla’ a quienes dicen que hace “música de BORRACHOS”

Cansado de las críticas, comentarios negativos y mala vibra, Yeison Jiménez publicó un video en el que les respondió a todos lo que lo juzgan por interpretar música popular.

Según las críticas, el cantante hace música para borrachos e incita a los menores a beber y conseguir plata.



Ante esto, el caldense escribió: “Con mucho respeto para los que respetan y para los que no también, la música no define tu personalidad, solo expresa algo de gustos personales. Yo canto música de "borrachos" desde los 7 años y eso no quiere decir que lo sea. Si tienes que tomar para escuchar música; hermano TIENES UN PROBLEMA GRANDE. Para todos los demás LOS AMO y bienvenidos a la gente que sueña desde pequeño con ser CANTANTE”.

El clip fue compartido hace unos días y alcanzó más de 64 mil reproducciones y recibió miles de comentarios de seguidores de Yeison apoyando lo dicho.