La condena a las masacres que en las últimas semanas han dejado 43 muertos en Colombia unió este domingo en una sola voz a artistas e intelectuales que, en representación de toda la sociedad, manifestaron su hastío con la violencia incesante que azota al país.



"Esto es un asunto urgente de empatía, de sensibilidad, creo que el país colmó su límite y este es el momento de reaccionar y de conectarse con la necesidad de cuidar la vida, la vida digna, la vida en todas sus formas", dijo el músico César López sobre la movilización virtual "Un canto por Colombia. Hasta que amemos la vida".



Te puede interesar: "Nueva masacre en Antioquia, asesinaron a tres jóvenes campesinos entre ellos un niño



La presentadora y modelo Claudia Bahamón fue una de las abanderadas de la causa y en su intervención no pudo contener las lágrimas al pedir que cesen las matanzas en Colombia e hizo un llamado al Gobierno.



“Quienes estamos acá en la comodidad de nuestras casas, quienes disfrutamos de los artistas tal vez no sabemos lo que es vivir en un territorio en el que se puede perder la vida por estar ahí… No podemos quedarnos callados cuando las comunidades siguen sin protección y sin ningún respaldo en sus territorios. Cuando sabemos que Colombia es el país más peligroso para las personas que luchamos por la protección del medio ambiente”.”, dijo.



Bahamón también resultó la importancia de la convocatoria y recalcó en su discurso que “merecemos un país en el que se pueda vivir y ojala dignamente. Necesitamos un país que respete vida, que le duela el dolor de cada persona que habita su suelo”.



Esta iniciativa congregó a más de un centenar de colombianos del mundo de la música, la literatura y el periodismo que por medio de las redes sociales reclamaron el fin de la violencia que se ensaña principalmente con los jóvenes, como las cinco víctimas de la masacre en una plantación de caña de azúcar en Cali (suroeste), y los ocho asesinados en una casa de campo en Samaniego, en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador.



Masacres similares han sido perpetradas en las tres últimas semanas en los departamentos de Antioquia, Cauca, Arauca y Norte de Santander, crímenes que aún están en la impunidad.



"En Colombia están matando gente todos los días, en Colombia hay masacres, se llaman así, masacres, y en Colombia está pasando todos los días", dijo la cantante Adriana Lucía, quien añadió: "Hay una generación aquí que es capaz de verse en las heridas de las otras personas y espero que mi voz y tu voz nunca se apague para defender la vida".



La movilización, que se hizo virtual ante la imposibilidad de salir a manifestarse en las calles debido a la pandemia de coronavirus, juntó gente de todo el espectro de la sociedad colombiana cuyo común denominador es el rechazo a la orgía de sangre y a todas las formas de violencia.