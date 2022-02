Con emotivo video, Egan Bernal muestra que vuelve a caminar tras accidente en su bicicleta

El ciclista colombiano Egan Bernal dio este jueves sus primeros pasos tras ser dado de alta del accidente que sufrió el pasado 24 de enero en cercanías de Bogotá cuando se entrenaba para el Tour de Francia, que pudo costarle la vida.

El corredor publicó en redes sociales un video en donde camina por un sendero para abordar un vehículo, cuatro días después de que el cuerpo médico de la Clínica Universidad de La Sabana, en donde lo atendieron tras el accidente, autorizó su salida de la institución para que el deportista siguiera su recuperación de forma ambulatoria.

En el video el escalador, campeón del Giro de Italia de 2021 y del Tour de Francia de 2019, aparece en camiseta, pantaloneta, tenis y con un aparato ortopédico que le cubre el pecho, la espalda y el cuello.

Sin embargo, Bernal abre la puerta de su vivienda y camina, luego se detiene y hace con sus manos y ademán de que todo marcha bien en su recuperación.

Las imágenes sorprenden porque se especulaba que el ciclista de 25 años iba a demorar algunas semanas para dar sus primeros pasos, cosa que logró en apenas unos días.

En otra publicación en Instagram, Bernal agradeció a su masajista Cristian Alonso por todo lo que ha hecho para que él se recupere.

"'Mi masajista', y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el ánimo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil", expresó Bernal.

Agregó que luego de cinco años de trabajar juntos "lo que él ha hecho por mí, muchas veces no tiene precio, porque son los pequeños detalles del día a día los que realmente marcan".

Destacó que Alonso se quedó en Colombia junto con otras personas y ellos han apoyado a su familia y también se han asegurado de que cuando saliera de la clínica tuviera "todo lo necesario para mi rehabilitación".

El domingo pasado el corredor consideró como "un volver a nacer" el hecho de estar vivo luego del accidente sufrido el pasado 24 de enero.

Ese día el corredor chocó a alta velocidad contra un autobús en la carretera que va de Bogotá a Tunja, a la altura del municipio de Gachancipá, cuando el vehículo se había detenido, impacto que le causó fracturas en el fémur y la rodilla derecha, en vértebras y en once costillas, entre otras lesiones.

El ciclista ha recordado que tuvo "casi 20 huesos rotos" en el accidente en el que casi pierde la vida.