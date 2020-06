¿Cuáles son los centros comerciales que se reactivan en Colombia?

Las dos primeras semanas de junio en Colombia comenzó el proceso controlado y paulatino de reapertura de centros comerciales en todo el país.



Aunque ir a un centro comercial significaba un momento de esparcimiento y diversión, ahora las cosas serán diferentes y se extremarán las medidas de bioseguridad a causa del COVID-19.



Alcaldía y gobernaciones de ciudades con estadísticas epidemiológicas preocupantes ya aceptaron iniciar pilotos en la semana del 8 de junio para que los centros comerciales puedan reabrir el 15 de junio.



Los centros comerciales tendrán gestión del aforo del público para que no supere el 30 por ciento de la capacidad del lugar; el aseo y desinfección de zonas comunes y control de la cantidad de personas al tiempo en cada local, así como el registro de visitantes, entre otras medidas.



Estos son los centros comerciales que reabrirían próximamente:



Medellín

Oviedo

Mall de La Frontera

Gran Plaza



Bogotá



El piloto para evaluar las medidas de bioseguridad arranca este lunes 8 de junio en 22 centros comerciales

Unicentro Bogotá

Palatino

Gran Estación

Galerías

Santafé

Plaza Imperial

Parque la Colina

Plaza Central

Calima

Tunal

Gran Plaza Ensueño

Salitre Plaza,

Hayuelos

Multiplaz

Portal 80

Titán Plaza

DiverPlaza

Andino

Atlantis

Unilago

Centro de Alta Tecnología

Centro Mayor

Cali



Se autorizó el inicio de operaciones a partir del 8 de junio de los centros comerciales:

Chipichape

Jardín Plaza

Unicentro

Único

Cosmocentro

Grecocentro.

Barranquilla

Mall Plaza (Buenavista y Único. Están en fila de espera para reabrir los Buenavista 1 y 2, Barcelona Plaza, Americano, Country Plaza y Parque Central.

Según la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), de los 41.000 locales ubicados en centros comerciales, ya se han reabierto unos 15.000 en todo el país.



No obstante, son varias las restricciones y procesos nuevos que usted debe tener en cuenta: