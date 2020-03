Funcionarios de salud de Estados Unidos están estudiando el tiempo que puede sobrevivir el coronavirus en las superficies con el fin de comprender de mejor forma el riesgo de transmisión.

Según lo que ya se conoce de coronavirus similares, expertos en dichas enfermedades dicen que el nuevo virus, ahora conocido como COVID-19, se transmite, principalmente, de persona a persona al toser o estornudar. También al tener contacto con las heces fecales de una persona infectada.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en español, de Estados Unidos dicen que hay posibilidad de que una persona se infecte al tocar la superficie de un objeto con el virus y luego se toque la nariz, los ojos o la boca.

The Journal of Hospital Infection concluyó, luego de analizar 22 estudios de coronavirus anteriores como el SARS y el MERS, que los coronavirus humanos pueden vivir y seguir siendo infecciosos hasta por nueve días en temperatura ambiente. Explican también que estos pueden quedar inactivos con ayuda de desinfectantes y disiparse a altas temperaturas. Aun así, se desconoce si el COVID-19 se comporta de manera similar.

“En cobre y acero es bastante típico, son casi dos horas”, explicó Robert Redfield, director de los CDC, refiriéndose al tiempo puede durar activo este coronavirus en esos materiales. “Pero diré que, en otras superficies, cartón o plástico, es más largo, por lo que estamos viendo esto”.

Según esta información, dicen que puede existir un riesgo bajo de propagación en productos que se envían durante un periodo de días o semanas a temperatura ambiente. Los CDC siguen estudiando qué tan contagioso puede ser el virus cuando se introduce en superficies cotidianas.

La U.S. Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Medicamentos en español, dijo que no hay evidencia de que el COVID-19 se haya transmitido por productos importados.

“El gran mensaje importante para llevar a casa es que esta es probablemente una pequeña proporción de la transmisión de virus respiratorios”, dijo Timothy Brewer, profesor de epidemiología y medicina en la Universidad de California, Los Ángeles.

El profesor de epidemiología y medicina en la Universidad de California Timothy Brewer explicó que estos virus pueden sobrevivir más tiempo en ambientes de baja temperatura y baja humedad.