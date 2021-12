A Luis Díaz lo quieren sí o sí en prestigioso club inglés; pagarían una millonada

Con el paso del tiempo, Luis Fernando Díaz Marulanda se ha venido consolidando como uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Gracias a sus habilidades técnicas y capacidad goleadora, se conoció que un prestigioso club inglés lo quiere en su plantilla.

La prensa británica no para de llenar de elogios a 'Lucho', inclusive, lo han llegado a comparar con importantes jugadores de la esfera futbolística, tal como ocurrió en los últimos días cuando dijeron que era el 'Cristiano Ronaldo colombiano'.

Más allá de lo anterior, medios de comunicación globales afirman que el guajiro estaría cerca de fichar con el Liverpool para el próximo mercado de fichajes, que empezará a partir del 3 de enero de 2022 e irá hasta el 31 del mismo mes.

Además, se reveló que el conjunto dirigido por Jürgen Klopp ofrecería la suma de 42 millones de euros por el extremo colombiano. Cabe recordar que la clausula de Luis Díaz con el Oporto, su club actual, es de 80 millones de euros.

"El colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas en dirección a puerta. Esto es competencia de Diogo Jota o Mané (atacantes de Los Rojos), pero para ser realistas, podría ser que Díaz juegue en cualquiera de las posiciones de ataque", afirmó Four Four Two anunciando la posible llegada de 'Lucho' al Liverpool.

