Curioso y tierno detalle que pocos se percataron de la presentación de Mari Leivis

En un día histórico para el deporte colombiano, ayer viernes 9 de agosto, Mari Leivis Sánchez se alzó con la medalla de plata en la categoría de 71 kilogramos en levantamiento de pesas durante los Juegos Olímpicos de París 2024, consolidando la tercera presea para Colombia en la competición.

La atleta antioqueña logró levantar un total de 257 kilogramos, una hazaña que la catapultó al podio y reafirmó la fortaleza de Colombia en esta disciplina. Mari, quien solo fue superada por la estadounidense Olivia Reeves, levantó 145 kilogramos en su tercer intento, el cual aseguró su lugar en la historia del deporte nacional.

La emoción fue palpable cuando la colombiana, al recordar a su pequeño hijo Ismael, no pudo contener las lágrimas, mostrando la carga emocional y la dedicación detrás de su éxito. Su esfuerzo y dedicación no solo la llevaron a conquistar la plata, sino también a ganarse el respeto y la admiración de todos los colombianos.

Con 112 kilogramos en arranque y 145 kilogramos en envión, Mari Leivis Sánchez se posicionó detrás de Reeves, quien se llevó el oro al establecer un nuevo récord olímpico con un total de 262 kilogramos. Por su parte, la ecuatoriana Angie Palacios completó el podio al obtener la medalla de bronce con un total de 256 kilogramos, lo que demuestra el alto nivel de competencia en esta categoría.

El particular detalle en la indumentaria de Mari Leivis

Más allá de su impresionante actuación, un detalle peculiar captó la atención de los internautas: las medias que lucía la deportista. Decoradas con la imagen de Monkey D. Luffy, el protagonista del famoso manga japonés One Piece, estas medias se convirtieron en un símbolo de inspiración para la deportista.

Mari Leivis usó unas medias de Luffy durante su presentación, aseguró que el personaje la inspira /Foto: captura de pantalla X

En una entrevista con Caracol Sports, la mujer reveló su afición por la serie, destacando que la historia del personaje, que busca convertirse en el rey de los piratas, le sirvió de inspiración en su carrera deportiva.

Mari Leivis dice que es fanática a Luffy, que ha aprendido por el a no rendirse pic.twitter.com/R39B0avSa3 — Juan. (@juanchulas) August 9, 2024

"Soy un poquito fanática de él, creo que he aprendido algo de él, luchar por esa meta, por ese sueño, él que quiere ser el rey de los piratas, por eso me pegué mucho a eso", afirmó la halterófila, explicando cómo la perseverancia y la lucha por los sueños, temas centrales en One Piece, marcaron su camino hacia el éxito.

El uso de elementos de la cultura pop no es nuevo en el deporte, y en este caso, la conexión entre la ficción y la realidad se evidenció también en otro atleta colombiano. Yeison López, quien también ganó una medalla de plata en la categoría de 91 kilogramos, es conocido como "Gokú" por su parecido con el personaje de Dragon Ball Z en su juventud.

Mari Leivis Sánchez mostrando sus medias de one piece 😭😭😭



#JuegosOlímpicos pic.twitter.com/LOrgO3uTva — sucu (@stivenarang) August 9, 2024

Ambos deportistas han demostrado que la inspiración puede venir de los lugares más inesperados, y que, al final, es la determinación y el esfuerzo lo que los lleva a alcanzar la gloria olímpica.

