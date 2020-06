Aunque ser desordenado puede ser considerado ya un rasgo de la personalidad, también puede decir mucho el lugar en el que se suele acumular desorden.



Esther Ruiz, quien tiene blog especializado en decoración compartió algunos datos de Erika Chacón, quien también tiene un blog dedicado a la decoración, medio ambiente y reciclaje, sobre aquellas cosas que dicen nuestro desorden.



Estas son las 10 zonas que suelen acumular más desorden en casa y qué rasgos de la personalidad arrojan:





1. Entradas de la casa: acumular desorden allí puede indicar que no nos importan las primeras impresiones o que no nos gusta recibir visitas. Un zapatero o mueble puede solucionar el problema.



2. Debajo de los muebles: cuando hay desorden en esas partes puede significar que te importan las apariencias y solo limpias o pones bonito lo que se ve a simple vista.



3. La sala: puede indicar que no estás a gusto con tu vida o con la forma en que ocupas tiempo de ocio, pues es el lugar donde se pasa tiempo en familia, ves televisión, etc.



4. Detrás de las puertas: llenar de cosas esas áreas de la casa puede significar que nos escondemos por miedo a ser juzgados.



5. Comedor: el desorden allí puede indicar que no les estás dando valor a momentos realmente importantes como estar en familia.



6. Dormitorio: es el área que más debes cuidar porque refleja tu intimidad y es la zona de descanso.



7. La cocina: aunque no lo creas es el corazón de la casa y debes cuidar no tener acumulación de cosas en las alacenas y armarios. Siempre tenerla limpia y ordenada.



8. Terraza, patio o jardín: es el área que simboliza nuestras ganas de disfrutar y compartir con otros. Acumular desorden allí podría enviar el mensaje de que no disfrutas el tiempo de ocio.



9. Escritorio: el desorden acumulado con papeles o libros puede hablar de tus frustraciones o de que no estás feliz en tu trabajo.



10. Pasillos: tener desorden en esas áreas puede hablar de tu miedo a comunicarte o expresar ideas.





