Cayó lotería con números que Diomedes Díaz le entregó en un sueño a su exmanager

Pese a que miles de colombianos aún son escépticos sobre qué tanta suerte pueden dar los números relacionados con el fallecido cantante de vallenato Diomedes Díaz , la suerte le sonrió recientemente a varios fanáticos que se arriesgaron a jugar lotería con los números del 'Cacique de la Junta' .

Este tema ha desatado gran polémica en Colombia debido a que son cientos las personas que creyendo fielmente en la "ayuda divina" del 'Cacique' le apuestas a cuanto número se menciona con relación a este artista.

Y aunque a ciencia cierta no hay algo que asegure que los números harán millonarios a los apostadores, sí son varias las oportunidades en que han caído loterías y chances con las combinaciones en homenaje a Diomedes Díaz.

Pues precisamente fueron cuatro de esos números los que le dieron la suerte a un apostador que recibirá su Feliz Navidad con más dinero de lo pensado.

Se trata de un colombiano que compró la Lotería de la Cruz Roja con la combinación 2613 que corresponde al día de nacimiento y año de muerte del fallecido intérprete de icónicas canciones como ' La Palta', 'Doblaron las campanas', 'Sin medir distancia' , entre otras.

Este anuncio de ganador se dio en medio de un boom mediático por el anuncio de Joaco Guillen, exmanager de Diomedes y quien aseguró que el artista se le había aparecido en un sueño para revelarle números que caerán en las loterías en los próximos días.

El manager aseguró que en un sueño el 'Cacique' quiso enviarle un regalo de navidad a su fanaticada por lo que envió, a través de él varias combinaciones para que jueguen chances y loterías y presuntamente puedan hacerse millonarios antes de acabar el año.

Los números revelados por Joaco Guillen fueron 1225, 1325, 5757, 7006, 6438 y 23645; sin embargo, las personas siguen coincidiendo en jugar el número 2613 que es uno de los que desde años anteriores viene dándole la suerte a los jugadores de chance y lotería.

En medio de la algarabía que desataron los número revelados, algunas casas de chance como puntos de recaudo de Supergiros en Barranquilla se vieron en la obligación de vetar esos números debido a la cantidad exagerada de personas jugándolos.

"Llegué para apostar mi número y me dicen que están vetados, que ya no los podía apostar, lo que me parece injusto porque a veces a uno no le da tiempo de venir enseguida", expresó a Blu Radio Belkys Arrieta, una apostadora.

