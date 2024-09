No pagues si tienes una deuda con más de 8 años en mora; experta explica qué hacer

En Colombia, muchas personas con deudas antiguas se preguntan qué sucede cuando no han logrado saldar sus compromisos durante más de 8 años. Recientemente, una abogada en TikTok, conocida por brindar consejos sobre este tipo de situaciones, explicó cómo es posible limpiar tu vida crediticia en estos casos, incluso después de tanto tiempo.

La abogada Jessi Santodomingo, especialista en temas financieros y legales, aclaró que cuando una deuda ha estado pendiente durante más de 8 años sin ser pagada, ocurren ciertos efectos en el historial crediticio de la persona morosa. En este contexto, muchas personas creen que al pasar ese tiempo, las deudas simplemente "desaparecen", pero la realidad es un poco más compleja.

Según la abogada, aunque la deuda pueda parecer olvidada, la persona que la debe sigue apareciendo en las centrales de riesgo. Si decide finalmente pagarla después de más de 8 años, se enfrentará a un nuevo "castigo". Este castigo consiste en un periodo adicional de 4 años en los que su historial seguirá afectado, sumando un total de 12 años con una calificación negativa en estas bases de datos.

Esto significa que si has estado reportado durante 8 años por una deuda y decides saldarla en ese momento, no serás inmediatamente retirado del sistema de centrales de riesgo. En cambio, se te penalizará con 4 años más de reporte, lo que podría afectar significativamente tus posibilidades de acceder a créditos, servicios financieros o incluso conseguir empleo en ciertas industrias que consultan este tipo de reportes.

¿Qué se puede hacer para evitar otra sanción negativa en centrales de riesgo?

La recomendación de Santodomingo es actuar de forma estratégica antes de pagar la deuda. Lo primero que debe hacerse es eliminar el reporte negativo de las centrales de riesgo, ya que la normativa colombiana establece que una persona no puede estar reportada por una deuda por más de 8 años. Para esto, es necesario presentar un derecho de petición ante la entidad que realizó el reporte, solicitando la eliminación de este, ya que ha excedido el tiempo máximo permitido por la ley.

Una vez que el reporte negativo haya sido eliminado de tu historial crediticio, el siguiente paso sería proceder al pago de la deuda. De esta forma, te aseguras de no recibir la penalización adicional de 4 años, que podría seguir afectando tu capacidad crediticia.

¿Cuándo caducan las deudas en Colombia?

En términos legales, las deudas en Colombia no "caducan" como tal, pero sí tienen un tiempo máximo de reporte en las centrales de riesgo. Después de 8 años, una deuda no debería continuar afectando el historial crediticio del deudor, pero esto no significa que la obligación económica desaparezca.

La deuda sigue existiendo y el acreedor tiene el derecho de reclamar el pago. Sin embargo, tras ese periodo, la persona ya no debería estar reportada negativamente si sigue los pasos legales correspondientes.