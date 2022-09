Gustavo Petro, a más de un mes del inicio de su gobierno, estuvo en exclusiva para Noticias Caracol; el mandatario, además de hablar del primer balance de su administración, se refirió a temas puntuales como el trabajo de la ministra de Minas, Irene Vélez, quien por los últimos días ha desatado diferentes polémicas.

Juan Roberto Vargas, director del noticiero, le preguntó sobre el papel de la jefe de la cartera de Minas y Energía, a lo que Petro respondió si titubear y defendiéndola.

“¿No cree que está en el lugar equivocado?(...) ¿Está aprendiendo a golpes la ministra?", preguntó Vargas al mandatario haciendo referencia a la ministra.

“Ustedes la están golpeando”, aseguró Petro.

Y agregó: “No, para nada, porque yo quiero una ambientalista en Minas y Energía. El debate del mundo es ese. Hoy, la energía como problema mundial debe ser manejado por ambientalistas. Es que vamos hacia energías limpias”, aseguró Petro.

Vale la pena mencionar que la ministra tiene un gran reto, pues el Gobierno de Petro busca lograr la transición energética e impulsarla como modelo económico; fue una de las principales propuestas en época de campaña del presidente.

Sin embargo, el trabajo de Vélez en este mes y medio ha sido empañado por críticas sobre su inexperiencia en la cartera y algunas frases, para algunos opositores, "descachadas".

La más reciente polémica se dio en pleno Congreso luego de que el presidente de la comisión del Senado le recordara que no podía leer; la respuesta de la ministra causó revuelo.

"Hoy estar aquí no es fácil porque nunca había sido ministra, porque tengo 40 años y en estos 40 años me había dedicado a otras cosas”, dijo.

¿Cómo está la salud de Gustavo Petro?

Por su otra parte, el jefe de Estado además desmintió que su salud estuviera grave; según mencionó, es una alergia que lo ha aquejado por años y ya la está superando.

“Son toses alérgicas, que me han acompañado durante décadas. Cada vez que cojo una gripa, me queda la tos, como ahora. Y como vivo de hablar, eso me afecta. En las reuniones y las conferencias a veces paso momentos difíciles. Hablar en Naciones Unidas me costó trabajo y me costó frenar, porque venía con una tos compulsiva que no me hubiera permitido hablar. Es un tema alérgico y lo estoy superando”, contó para Noticias Caracol.